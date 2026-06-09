El abogado Berthín Gómez es nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú

Gómez Vela juró al cargo ante el presidente interino de Perú, José María Balcázar, en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno de Lima, a la que asistió el gabinete de ministros y que no fue anunciada previamente.

El flamante ministro fue anteriormente jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y secretario técnico del programa Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado-Provías Descentralizado.

Además, era director independiente de la petrolera estatal Petroperú y miembro del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

Reyes renunció el miércoles pasado por aparentes diferencias con el Parlamento sobre la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económica Comercial con Brasil, un tema sobre el que debía responder al día siguiente en una interpelación ante el pleno del Legislativo.

En una carta difundida por medios locales, Reyes se dirigió a Balcázar para señalar que dejaba el cargo por razones "estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales", en escenarios que involucran "relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones de relevancia estratégica para el país".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según exministros de la cartera que firmaron una carta abierta hace una semana, el Ejecutivo buscaba incluir cláusulas anticorrupción en el acuerdo, mientras un sector del Legislativo presionaba por acelerar la ratificación sin ellas.

En los últimos años, a raíz de los pagos irregulares entregados por la empresa brasileña Odebrecht, fueron condenados por lavado de dinero los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), y han sido procesados el fallecido exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que se suicidó antes de ser detenido; y el exgobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).