El euro sube tras la distensión en Oriente Medio y ante la decisión del BCE de los tipos

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1563 dólares, frente a los 1,1537 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1573 dólares.

La distensión en Oriente Medio, después de que Irán e Israel interrumpieran sus ataques recíprocos, redujo la demanda de monedas refugio como el dólar.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se podría lograr un acuerdo con Irán en los próximos días.

El euro está respaldado por las expectativas de que el BCE subirá sus tipos de interés a los depósitos bancarios el jueves en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %.

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El mercado descuenta que el BCE incrementará las tasas de interés tres veces durante este año, pero no está claro si la subida del jueves será parte de un ciclo de mayor endurecimiento monetario o sólo una medida de precaución.

Las previsiones macroeconómicas del BCE de marzo tenían en consideración dos subidas de los tipos de interés este año.

"En comparación con la respuesta relativamente prudente que (el BCE) mostró en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, esperamos una postura de endurecimiento monetario más agresiva en esta ocasión", considera el responsable de renta fija europea de Franklin Templeton, David Zahn.

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá también sus tipos de interés frenan la depreciación del dólar.

La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años subió al 4,5 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1527 y 1,1578 dólares.