El hijo menor de Trump lanza una marca de bebidas de yerba mate en Florida

La compañía tiene su sede en Palm Beach, donde el mandatario tiene su club Mar-a-Lago, y Barron Trump, que es el director, la fundó con "un grupo de amigos cercanos de entre 19 y 23 años de edad que crecieron en el sur de Florida", según la página web de la empresa.

Por ahora, ofrece en línea y en algunas tiendas físicas en Florida un paquete de 12 bebidas de yerba mate orgánica de Brasil con sabor piña y coco, miel orgánica cruda, cinco gramos de azúcar añadida, 120 miligramos de cafeína natural y 50 calorías.

La bebida recibió la semana pasada la certificación de producto orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La compañía promete que el producto "entrega un sabor superior y energía basada en plantas para apoyar un estilo de vida activo y en exteriores".

"SOLLOS está diseñado alrededor del ciclo del Sol, haciéndola una bebida versátil que puedes disfrutar a lo largo del día. Desde un refrescante comienzo para iniciar tu mañana, hasta un levantón en la tarde e, incluso, como un mezclador en la noche, SOLLOS está hecho para mover tu día", detalla en su sitio web.

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Este es uno de los negocios más visibles del hijo de 20 años de Trump y Melania, quien en 2024 también cofundó una empresa de bienes raíces que disolvió tras el triunfo electoral de su padre.

Barron Trump entró a la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) en 2024 tras graduarse de la Oxbridge Academy en West Palm Beach, en Florida, donde el mandatario estableció su residencia durante su primera gestión (2017-2021).

La nueva empresa se ha dado a conocer en medio de los crecientes negocios de la familia de Trump, en particular de sus hijos Eric y Don Jr., así como de su yerno Jared Kushner, casado con Ivanka, lo que ha despertado denuncias de demócratas y organizaciones civiles que los acusan de tráfico de influencias y conflictos de interés.