El jurado del Premio Princesa de las Letras delibera 37 candidatos de 24 nacionalidades

Así lo señaló al comienzo de la reunión el presidente del jurado, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que, sin desvelar ninguna candidatura, destacó la presencia de autores muy populares y de otros menos conocidos, cuya obra podría proyectar la concesión del premio.

Entre las propuestas, apuntó una notable presencia de la literatura hispanoamericana, incluidos "siete maestros españoles de primera línea", así como autores chinos, japoneses o indios, además de una distribución "razonablemente equilibrada" entre hombres y mujeres, "hay cinco o seis autoras extraordinarias", dijo.

"Si queremos ser exóticos, podemos ser exóticos. Si queremos ser castizos, podemos ser muy castizos. Si queremos ser muy amantes de la igualdad de género y que le toque este año a una mujer, lo podríamos hacer con garantía de que elegimos muy bien", subrayó el director de la RAE.

En sus 45 ediciones, el galardón, concedido cuatro veces de forma compartida, distinguió a diez mujeres -dos en las veinte primeras convocatorias- y, con 23 nacionalidades premiadas, recayó en España 18 veces; ocho más en ámbito hispanomericano -incluido el pueblo de Puerto Rico por su defensa del español- y seis en Estados Unidos, tres en Canadá, dos en Francia y dos en México, entre otros.

Además de a Mendoza en 2025, en las ediciones más recientes el Premio Princesa de Asturias de las Letras fue para la poeta, ensayista y política rumana Ana Blandiana (2024); el escritor y traductor japonés Haruki Murakami (2023); el dramaturgo español Juan Mayorga (2022); el escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrère (2021), y la poetisa, ensayista, traductora y profesora canadiense Anne Carson (2020).

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De la nómina de galardonados forman parte también autores como los estadounidense Philip Roth, Paul Auster o Arthur Miller; el mexicano Carlos Fuentes; el colombiano Álvaro Mutis; el peruano Mario Vargas Llosa y escritores españoles como Francisco Umbral, Antonio Muñoz Molina, Camilo José Cela, Ángel González, Miguel Delibes o José Hierro.

El de las Letras será el penúltimo de los ocho galardones en fallarse este año a la espera de que el 17 de junio se dé a conocerse al ganador de la categoría de la Concordia.

Ya han sido distinguidos Patti Smith (Artes); Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y Leo Messi (Deportes).

El galardón, al igual que los otros siete que concede la Fundación Princesa de Asturias, está dotado con la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, 50.000 euros en metálico, diploma e insignia acreditativo y será entregado en octubre durante una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias (norte de España).