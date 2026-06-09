El Kremlin todavía no fue informado de la conversación entre Zelenski y delegados de Trump

"La conversación (entre Ucrania y Estados Unidos) acaba de tener lugar, por lo que todavía no se nos ha notificado", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin cree que las negociaciones con Ucrania se encuentran actualmente en pausa, pero aseguró que sigue en contacto con la parte estadounidense "por los canales ya existentes, al igual que (EE.UU.) con Ucrania".

"No hay fecha concreta para una visita (de la delegación estadounidense). Pero, por supuesto, nos alegaría recibirles aquí en Rusia en cualquier momento", añadió Peskov.

En cuanto a una posible conversación entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, Peskov subrayó que no está actualmente en la agenda y que se podría coordinar con rapidez, pero sobre todo "debe estar bien preparada".

En relación con una posible mediación por parte de la Unión Europea para las negociaciones de paz con Ucrania, Moscú no ve a Bruselas competente para ello, debido a que observan que "los europeos están mucho más centrados en continuar la guerra que en las conversaciones de paz".

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"Iniciar los esfuerzos de mediación imponiendo condiciones a Rusia es ilógico, erróneo y, por supuesto, inaceptable para nosotros", recalcó.

Zelenski habló el lunes por teléfono con Witkoff y Kushner, a quienes aseguró que Ucrania sigue persiguiendo "el objetivo común de que haya paz en Europa", y agradeció a la parte estadounidense su "disponibilidad para trabajar lo más activamente posible en las próximas semanas para revitalizar la diplomacia" y poner fin al conflicto.

Las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia con mediación de EE.UU. se interrumpieron con el comienzo el 28 de febrero de la guerra de estadounidenses e israelíes contra Irán. Ucrania ha ofrecido sin éxito en distintas ocasiones posibles formatos para la reanudación de esos contactos.

El presidente ucraniano explicó que habló con Witkoff y Kushner de lo que podría tratarse en la cumbre del G7 que empieza el próximo lunes en Francia y les transmitió la información que los servicios de inteligencia de Kiev han logrado obtener sobre los planes rusos para los próximos meses.

Ucrania teme que Rusia empiece una nueva oleada de movilización para reforzar a sus tropas y mejorar la situación de su Ejército en el frente. Según el jefe del Ejército ucraniano, Rusia perdió en mayo cerca de cien kilómetros cuadrados más de los que ganó en el campo de batalla.