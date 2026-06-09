El mediador de la UE con Rusia podría ser de Francia o Italia, pero no alemán, según medio

Según la fuente, estas negociaciones podrían tener lugar solo después de que se declare un alto el fuego en Ucrania.

A la vez, agregó que por el momento esa perspectiva parece lejana, ya que las conversaciones trilaterales en las que participaban Rusia, Ucrania y Estados Unidos para hallar una solución al conflicto llevan congeladas ya más de tres meses sin que se sepa cuándo podrían ser reanudadas.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió en el pasado a una figura como el excanciller alemán Gerhard Schröder como mediador en representación de la UE, una idea rechazada tanto por Ucrania como por las principales capitales europeas por su cercanía al Kremlin.

Desde el otro lado del conflicto ha sonado como posible representante de Europa en las negociaciones el actual presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el aliado de Kiev que tiene mejores relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que una de las opciones es que Europa esté representada en el proceso por Alemania, Francia y Reino Unido, aunque agregó que Ucrania aceptaría en principio cualquier opción ya que cuenta con el apoyo “del 99 % de los europeos”.

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El líder ucraniano también dijo que EE.UU. ha de estar presente en cualquier proceso, pues Ucrania precisa de garantías de seguridad de Washington para la posguerra.