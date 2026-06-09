El nuevo Gobierno prorruso de Bulgaria dejará de enviar ayuda militar a Ucrania

"La guerra en Ucrania no se resolverá en el campo de batalla. Vemos una guerra de posiciones y, por mucho armamento que se acumule, lo único que se consigue es la pérdida de vidas humanas. Es hora de sentarse a la mesa de negociaciones", ha declarado a los medios al respecto el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov.

El ministro afirmó que ha llegado el momento de buscar lo que calificó de "paz justa" para las "dos partes involucradas en el conflicto".

El primer ministro Radev, un antiguo militar y que fue presidente de Bulgaria antes de ganar con mayoría absoluta las elecciones parlamentarias del pasado abril, ha defendido la negociación con Rusia desde el comienzo del ataque de ese país a Ucrania en febrero de 2022.

Radev también se opone a las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia.

Stoyanov dudó de que la Unión Europea, a la que Bulgaria pertenece pueda tener un papel de mediador en el conflicto ya que, dijo, ha ayudado a Ucrania.

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Los anteriores Gobiernos búlgaros contribuyeron primero al esfuerzo bélico de Ucrania con envíos de municiones y combustible a través de intermediarios y desde finales de 2022 y hasta 2024 con paquetes de ayuda militar aprobados oficialmente por el Parlamento.

La industria de defensa búlgara ha incrementado significativamente la producción de municiones de calibre soviético, usadas por Ucrania, y participa como proveedor en iniciativas europeas para el suministro de proyectiles.

En 2023 el Parlamento autorizó la entrega de alrededor de cien vehículos blindados de origen soviético (BTR-60PB) a pesar de las objeciones de Radev, en aquel momento jefe del Estado.