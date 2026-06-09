El papa critica la "lógica del interés y del lucro" en encuentro con miles de voluntarios

En un breve acto en el Pabellón 3 de IFEMA, antes de desplazarse al aeropuerto de Barajas para poner rumbo a Barcelona, segunda etapa de su viaje a España, el papa volvió a utilizar el carrito de golf para saludar a los voluntarios que corearon y aplaudieron entusiastas durante todo el evento.

En su discurso afirmó que "los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad".

"La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad, porque podríamos decir que es un rasgo típico de la ciudad de Dios”, agregó.

Y entonces afirmó que, "en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término 'crecimiento' se reduce a la dimensión económico-financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral".

Robert Prevost agradeció a los voluntarios "la gratuidad" que han testimoniado estos días en Madrid.

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"Quizá las estadísticas no lo registren, pero sabemos que, en estos días, también gracias a vosotros, esta ciudad ha crecido, está más cerca del Reino de Dios", destacó.

Les dijo además que se merecen un “gracias” muy especial: "Habéis ofrecido vuestra presencia y vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa. ¡Gracias de todo corazón!".

Recordó que la convocatoria de voluntarios para apoyar su visita "ha sido entusiasta" y en pocos días se habían superado las cifras solicitadas y así las necesidades han quedado ampliamente cubiertas.

"Os habéis tomado días libres en el trabajo, algunos de vosotros os habéis dedicado a tiempo completo durante meses, pero cada uno ha dado lo que ha podido, entregando corazón, manos, ideas, talentos, sonrisas. ¡Que Dios os recompense como sólo Él sabe hacerlo!", añadió.

Al concluir, el papa pidió: "Que la Virgen María os conceda ser levadura del Reino siempre y en todas partes" y se despidió de los voluntarios y de Madrid con un: "¡Nos vemos en Roma!".