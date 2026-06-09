El petróleo de Texas baja un 2,44 % hasta 89,07 dólares tras el pacto entre Irán e Israel

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, estaban 2,23 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El lunes por la noche, el presidente Trump declaró a la prensa que ambas partes están "muy cerca de lograr un acuerdo bueno, sólido y potente".

No obstante, este martes, el ejército israelí atacó diversas zonas del sur del Líbano, poniendo nuevamente a prueba el frágil alto el fuego de dos meses.

Al menos ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque contra Tiro, una de las ciudades más grandes del sur del Líbano.