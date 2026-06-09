Embraer ve oportunidades para expandir los E2 en Perú, Ecuador y Colombia

Según el presidente y director ejecutivo de Embraer Aviación Comercial, Arjan Meijer, las exigentes condiciones operativas de algunos aeropuertos de esos países, como los ubicados en zonas de gran altitud o con pistas más cortas, también favorecen la adopción de este tipo de aeronaves.

El ejecutivo señaló que las características de los aviones de la familia E2 los convierten en una opción atractiva para las aerolíneas que buscan ampliar rutas o aumentar frecuencias con menores costos operativos.

La llamada familia E2, compuesta por los modelos E175, E190 y E195, es la segunda generación de aviones comerciales de corto y medio alcance de la empresa brasileña, diseñada para ofrecer hasta un 25 % más de eficiencia en combustible y menor impacto ambiental que la generación anterior.

Durante una visita de periodistas a la fábrica de Embraer en São José dos Campos, Meijer destacó la reciente incorporación del modelo E195 a la compañía LATAM, pues refuerza las perspectivas de crecimiento del E2 en la región.

Luego de que la compañía Azul lanzara el modelo en Brasil, la entrada de LATAM, la mayor aerolínea del hemisferio sur, representa una "enorme validación" de las capacidades de la aeronave, según el ejecutivo.

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Embraer aprovechó la visita de los periodistas internacionales para presentar el primero de los 24 aviones encomendados por LATAM, que será entregado en el segundo semestre del año como parte de un contrato firmado el año pasado y que prevé la opción de compra de otras 50 aeronaves.

La E195-E2 es la mayor aeronave fabricada por Embraer, que es el líder mundial en el segmento de aviones de mediano tamaño (de hasta 150 asientos) para vuelos regionales.

La apuesta de Embraer por el crecimiento de la familia E2 se sustenta en una cartera de pedidos récord.

Al cierre del primer trimestre, la compañía sumaba encargos por 32.100 millones de dólares, una cifra que puede subir hasta los 52.000 millones de dólares si se incluyen las opciones de compra y los derechos de adquisición.

La compañía prevé entregar en 2026 un total de 255 aeronaves, entre aviones comerciales y ejecutivos.

Para responder a esa creciente demanda, Embraer ha invertido en ampliar su capacidad productiva y en mejorar la eficiencia de sus fábricas.

Resultado de ese proceso es una reducción significativa en los tiempos de producción, que cayó en un 45 % desde 2021 para el segmento de aviación ejecutiva, mientras que para la aviación comercial cayó en un 28 % en el mismo período, según explicó el presidente ejecutivo de Embraer, Francisco Gomes Neto.

De acuerdo con el directivo, estos avances le permiten producir más aeronaves con la misma infraestructura industrial, aumentar las entregas y mejorar la eficiencia de sus operaciones para atender el crecimiento previsto en los próximos años.

La empresa espera mantener esa trayectoria de expansión y convertirse en una compañía con ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares anuales antes de 2030, impulsada por el crecimiento de sus diferentes unidades de negocio.