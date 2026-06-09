España se incautó del 37 % de la cocaína requisada en la Unión Europea en 2024

"Debemos hacer todo lo posible por evitar que el mercado se vea inundado de nuevos productos peligrosos, y aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con el modelo de negocio de los traficantes ilegales", dijo Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migraciones, en un comunicado.

En el documento se hace una radiografía unificada que recurre a las estadísticas consolidadas de 2024 como último año de referencia homogéneo, aunque su perspectiva global llega hasta finales de 2025 y principios de 2026.

Con respecto al mercado de cannabis, las autoridades españolas intervinieron en su territorio 206 toneladas de hachís (resina) y decomisaron de forma directa el 75 % de todas las plantas de marihuana requisadas en suelo comunitario durante ese mismo periodo.

El informe advierte además de un arraigo en la actividad de procesamiento local dentro de las fronteras españolas, donde se desmantelaron siete laboratorios de extracción secundaria de cocaína y otros siete destinados a la producción de pastillas de MDMA (éxtasis).

Con respecto a la metanfetamina, EUDA ubica en la República Checa la concentración de producción ilegal a pequeña y mediana escala después de desmantelar 185 de los 252 laboratorios localizados en el territorio de la UE en 2024.

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Además, la fabricación clandestina de catinonas sintéticas -una nueva sustancia psicoactiva- se localizó en Polonia, donde se localizaron 47 de los 63 centros de producción en Europa en el mismo año.

Este desbordamiento del mercado ilícito y la consecuente proliferación de sustancias adulteradas o de gran pureza se tradujeron en lo que EUDA consideró "una grave crisis sanitaria", con un mínimo provisional de 7.600 muertes por sobredosis en la UE.

Los países Bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- son los más golpeados por la irrupción de opioides sintéticos ultra potentes como nitacenos y orfinas, sustancias que en Estonia provocaron 43 de las 97 muertes por sobredosis documentadas en 2024, mientras que en Letonia estuvieron detrás de 36 de los 77 fallecimientos por esta causa.

El fentanilo también causó muertes en la UE, con más de un centenar en Bulgaria y 95 en Alemania, países más azotados por este opioide sintético.

A finales de la semana pasada, los países de la UE aprobaron en Luxemburgo un nuevo marco estratégico contra las drogas que busca responder a la creciente preocupación que plantean el consumo de estupefacientes en la UE y el narcotráfico, asunto del que hablarán por primera vez en una cumbre los líderes de los Veintisiete este junio.