Gobierno alemán cree que el incendio que dejó a 30.000 personas sin luz fue provocado

"La investigación va en todas las direcciones, pero desde nuestro punto de vista hay indicios de que se trata de un ataque incendiario", dijo en una rueda de prensa en Berlín en la que presentó las estadísticas sobre delitos de carácter político en 2025.

Dobrindt señaló que en el pasado ya se han producido ataques incendiarios similares perpetrados por grupos de izquierdas, como por ejemplo el que el pasado 3 de enero dejó a más de 45.000 hogares sin electricidad en Berlín durante días, con temperaturas bajo cero.

"Es un medio que usa la izquierda para luchar contra la sociedad, contra el Estado. Por eso pensamos que en este ámbito seguirán produciéndose actos similares", aseguró y afirmó que tanto la policía como los servicios de inteligencia han intensificado sus actividades para prevenir este tipo de actos.

En Reutlingen, una ciudad de más de 100.000 habitantes situada al sur de Stuttgart, un incendio desatado en la madrugada del lunes en unas instalaciones eléctricas dejó sin electricidad a unos 30.000 ciudadanos y a un número sin especificar de empresas, según datos del ayuntamiento.

Unas 30 horas después del siniestro, prácticamente todos los consumidores particulares han podido ser reconectados a red eléctrica, dijo este martes un portavoz del operador FairNetz al diario local Reutlinger General-Anzeiger.

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Un portavoz de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales (LKA) del 'land' de Baden-Württemberg confirmó a EFE el lunes que se estaban examinando todo tipo de hipótesis, incluida la de que se tratase de un incendio deliberado.

Más tarde, la televisión pública alemana informó de que la LKA de Baden-Württemberg había hallado indicios de que en el lugar de los hechos se empleó una sustancia inflamable y huellas que todavía debían ser examinadas, lo que apoyaría la tesis del incendio provocado.