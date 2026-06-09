Guardia Costera de EE.UU. concluye sin éxito búsqueda de una mujer desaparecida en Bahamas

Según el comunicado emitido por las autoridades, las operaciones de búsqueda emplearon una serie de recursos especializados, entre los que se incluyeron buzos, vehículos submarinos teledirigidos, sistemas aéreos no tripulados y un perro rastreador de cadáveres para examinar a fondo nuevas zonas de interés identificadas.

Durante la misión, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS, por sus siglas en inglés) también realizó el traslado de la lancha de los Hooker desde las autoridades bahameñas a Estados Unidos para someterla a un examen forense más exhaustivo.

Asimismo, Brian Hooker, marido de Lynette, fue detenido por las autoridades bahameñas días después de la desaparición de su esposa, sin embargo, fue liberado después de varios interrogatorios sin que se radicaran acusaciones en su contra.

Los esfuerzos de la Guardia Costera contaron con el apoyo de la Real Fuerza Policial de Bahamas, la Real Fuerza de Defensa de Bahamas y la perra policía Maggie, de la Oficina del Sheriff del condado de Broward.

Entre las unidades de la Guardia Costera se encontraba el buque 'Margaret Norvell' (WPC-1105), con base en Miami, Florida.

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El CGIS que continuará con la investigación del caso, es la agencia federal de aplicación de la ley e investigación criminal de la Guardia Costera de Estados Unidos, responsable de realizar investigaciones criminales en apoyo de las misiones de la Guardia Costera.

Integrada por agentes especiales federales, la agencia investiga delitos que incluyen el fraude, la corrupción, los delitos cibernéticos, el asesinato, el tráfico de drogas, delitos graves en los que está implicado personal de la Guardia Costera y otras violaciones de la ley federal con nexo con la Guardia Costera.

En colaboración con sus socios de las fuerzas del orden nacionales e internacionales, los agentes del CGIS recogen pruebas, realizan interrogatorios, ejecutan órdenes de registro y llevan a cabo detenciones, además de prestar apoyo a los procesos judiciales.

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Lynette Hooker, o sobre cualquier otro delito que sea competencia del CGIS, a que la comunique a través de la aplicación CGIS Tips.