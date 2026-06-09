Israel rechaza las sanciones a su ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich

"Lo que estos gobiernos tienen en común es su rotundo fracaso a la hora de combatir el antisemitismo rampante en sus propios países. Las políticas antiisraelíes adoptadas hoy solo sirven para alimentar ese antisemitismo", sentenció Saar en un comunicado publicado en sus canales.

En su nota, el titular de Exteriores sostuvo que la "verdadera esencia" de estas medidas sería el intento de imponer "una postura política sobre el derecho de los judíos a asentarse en la Tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino".

El Gobierno francés anunció este martes que prohíbe la entrada en el país de Smotrich, al que acusa de promover activamente la "anexión de Cisjordania", así como la creación de nuevos asentamientos en ese territorio palestino ocupado.

La decisión se suma a la proclamada el pasado viernes por el primer ministro irlandés, Micheál Martin, quien confirmó que su Gobierno ha prohibido la entrada al país de los ministros ultraderechistas Smotrich e Itamar Ben Gvir, titular del Ministerio de Seguridad Nacional.

Además, el Gobierno australiano anunció el pasado martes nuevas sanciones contra tres ciudadanos israelíes y cuatro entidades vinculadas a la violencia de colonos contra palestinos en la Cisjordania ocupada, en una medida coordinada con socios internacionales como Nueva Zelanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sorprendentemente, estos Gobiernos no han impuesto sanciones ni tomado medidas contra los fenómenos que realmente impulsan la violencia: la política de la Autoridad Palestina (AP) de pagar a terroristas y su incitación a la violencia", concluyó Saar su nota, en alusión a la asistencia económica de la AP a familiares de palestinos encarcelados en Israel por ataques o a las familias de fallecidos en este contexto.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de coalición ha facilitado la creación de un número sin precedentes tanto de 'outposts' (caravanas o estructuras que funcionan como el inicio de una colonia) como de asentamientos, con al menos 207 de los primeros y 93 de los segundos, de acuerdo con el conteo a finales de este mayo de la ONG Peace Now.

Según anunció el propio Smotrich el pasado mes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya habría solicitado a los jueces una orden de arresto contra él -que no se ha hecho pública-, presuntamente por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Además, el ministro radical también está detrás de la demolición y expulsión de comunidades beduinas palestinas cerca de Jerusalén -entre ellas, ha prometido que próximamente será el turno de la emblemática Jan al Ahmar- y del proyecto colonial E1, con el cual busca dividir Cisjordania en dos y construir unas 3.400 viviendas para colonos.