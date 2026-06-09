Jamaica registra varios cortes de electricidad al restituir servicio tras apagón general

La JPS, el único operador de energía que brinda servicio a 700.000 clientes y trabaja con la Oficina de Regulación de Servicios Públicos (OUR, en inglés) para solventar el problema, indicó en un comunicado que los clientes se quedaron sin suministro debido a una interrupción en el suministro de gas a las unidades generadoras operadas por la Compañía Eléctrica del Sur de Jamaica (SJPC, en inglés).

De acuerdo a la compañía eléctrica, todos los clientes afectados por los cortes de energía eléctrica recuperaron el servicio en media hora.

La OUR solicitó el lunes un informe preliminar que incluyera la secuencia de los hechos, los factores que contribuyeron a la interrupción y la naturaleza y el impacto de esta en los sistemas de generación, transmisión y distribución, así como en el suministro a los clientes.

Por su parte, el ministro de Energía, Daryl Vaz, exigió a la JPS un informe exhaustivo y una investigación completa en un plazo de 24 horas para explicar la causa del gran apagón que afectó a toda la isla.

Según el Servicio de Información de Jamaica (JIS, en inglés), las investigaciones preliminares revelaron que el apagón se debió a la pérdida de cinco líneas de transmisión.

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Concretamente, se detectó una avería en un cable de alta tensión que conecta la central eléctrica de Hunt’s Bay con la de Newport, además de daños en los equipos de la subestación de Rockfort.

La JPS precisó que una evaluación inicial relacionada el apagón que afectó a toda la isla el viernes 5 de junio con una intensa actividad de rayos.

El apagón afectó la tarde del viernes a toda Jamaica, a alrededor de las 20:00 hora local (01:00 GMT), comenzaron a surgir informes de cortes generalizados de electricidad.