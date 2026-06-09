La actividad de la construcción en Argentina cae en abril un 4 %

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en abril un retroceso del 2,8 % en comparación con igual mes de 2025.

En el primer cuatrimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 2,1 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 2,5 % interanual en marzo último, hasta los 384.157.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en marzo un crecimiento del 14,5 % con respecto al mismo mes del 2025.

Según un informe del Grupo Construya, que reúne a empresas productoras y comercializadoras de materiales para la construcción, las ventas de estos productos registraron en abril una subida del 4,98 % con respecto a marzo último, pero bajaron 4,7 % en términos interanuales.

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"Conforme avanza el año observamos una leve mejora de los despachos de insumos para la construcción residencial, traccionada de manera gradual por la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso", indicó Construya en un informe.

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024.