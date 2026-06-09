La actividad industrial de Argentina cae un 2,1 % en abril

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero cayó en abril un 2,8 % con respecto al mismo mes de 2025.

En el primer cuatrimestre de 2026, la actividad industrial acumuló una caída del 2,4 %, impactada por el muy negativo desempeño registrado, particularmente en febrero, cuando se desplomó un 4 %.

De acuerdo con el informe del Indec, tan solo cuatro de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en abril mejoras en términos interanuales, entre las que resaltaron las de sustancias y productos químicos (16,7 %) y productos de tabaco (6,5 %).

Entre las doce que se contrajeron resaltan la elaboración de productos textiles (-22,2 %), la fabricación de maquinarias y equipos (-20,2 %) y de prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9 %).

En cuanto al desempeño respecto al mes anterior, destacó tan solo el aumento de la refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (3,1 %), mientras que sobresalió la caída de la elaboración de productos textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-7 %), alimentos, bebidas y tabaco (-5 %) y productos de metal, maquinarias y equipos (-5 %).

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El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.