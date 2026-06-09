La ballena varada que causó furor mediático en Alemania será convertida en biocombustible

Un portavoz de la compañía corroboró la información que habían publicado antes los medios germanos, muchos de los cuales han seguido casi al minuto el destino del animal, bautizado como "Timmy", incluso durante las dos semanas que su cadáver pasó flotando ante la costa danesa.

En la Unión Europea (UE) los desechos de origen animal se clasifican en tres categorías, de las cuales las ballenas entran en la categoría uno, correspondiente al nivel más alto de riesgo y sujeta a los requisitos de manejo y utilización más estrictos, explicó el portavoz.

"Para el material de la categoría uno, la grasa se puede usar para la producción de biodiésel, mientras que la harina resultante de la carne y los huesos se emplea como biocombustible para la recuperación de energía, por ejemplo en la producción de cemento", detalló.

Los restos del cetáceo fueron retirados este lunes de la playa de la isla danesa de Anholt, incluidos algunos huesos que, según explicó un biólogo del Museo de Ciencias Naturales de Copenhague a la cadena TV2, serán trasladados a ese centro para ser exhibidos allí más adelante.

El jueves pasado había concluido la autopsia del animal, la cual no logró determinar una causa concluyente para su muerte ni para el comportamiento errático que había mostrado en sus últimas semanas de vida.

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Desde finales de marzo, "Timmy" había encallado en varios puntos de la costa báltica alemana y por último había permanecido durante semanas varada en una ensenada, mientras la comunidad científica y una creciente comunidad de personajes mediáticos y curiosos debatían sobre la conveniencia o no de rescatarla.

Finalmente, aunque los expertos afirmaban que lo mejor era dejar a la ballena morir en paz, las autoridades autorizaron una iniciativa de rescate privada, financiada por millonarios, que logró cargarla en una barcaza y liberarla en el mar del Norte, donde rápidamente se le perdió la pista.

A principios de mayo, una ballena jorobada que fue identificada como "Timmy" apareció finalmente muerta frente a la isla de Anholt, lo que abrió otro capítulo de intentos frustrados para, en este caso, remolcar el cadáver a tierra, ante el riesgo de que el cuerpo hinchado por los gases de la descomposición acabase por explotar.