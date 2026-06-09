La FAO alerta de la expansión de la langosta en Marruecos y pide intensificar controles

En su último boletín sobre la situación del insecto, la FAO enumeró amplias áreas afectadas por enjambres y agregaciones de langosta, entre ellas las provincias sureñas de Tan-Tan, Guelmim, Tiznit, Agadir, Tata, Errachidia, Erfoud, Zagora.

La organización señaló que las autoridades marroquíes aplicaron en mayo tratamientos sobre 41.792 hectáreas, pero advirtió de la necesidad de intensificar las intervenciones debido a que la langosta seguirá fecundándose y multiplicándose.

La FAO explicó que las poblaciones inmaduras continuarán madurando, lo que podría traducirse en pérdidas agrícolas más cuantiosas, y que durante junio está prevista la aparición de nuevos grupos y enjambres al sur del Alto Atlas, así como la continuidad en la eclosión de huevos.

La organización añadió que la mayor parte de las poblaciones maduras podrían emigrar hacia Argelia o Mauritania durante los meses de junio y julio.

El director del centro SNEFCO de estudios estratégicos de Marruecos y experto en medioambiente, Mustafa al Isat, dijo a la plataforma informativa gubernamental SNRT que las oscilaciones climáticas han creado condiciones favorables para la reproducción y proliferación de la langosta.

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Explicó que las lluvias excepcionales registradas en algunas zonas desérticas tras largos periodos de sequía han proporcionado la humedad necesaria para la puesta de huevos y han acelerado el ciclo de desarrollo del insecto, lo que favoreció un aumento de su población y su difusión territorial.

Frente a estas amenazas, el experto indicó que las autoridades marroquíes han activado un plan nacional de emergencia basado en la vigilancia temprana y la intervención rápida para frenar la expansión de los enjambres antes de que la situación empeore.

Explicó que el Centro Nacional de Lucha contra la Langosta ha desplegado equipos de campo especializados que trabajan de forma continua para rastrear los movimientos del insecto e intervenir en las zonas afectadas, tanto mediante tratamientos terrestres como a través de operaciones aéreas.