La presidencia de la COP31 propone como objetivo aumentar la electrificación hasta el 35 %

Kurum ha presentado este miércoles en la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático la Agenda de Acción de su presidencia, "ambiciosa e integral", que tiene como iniciativa emblemática el nuevo objetivo global de electrificación, en un llamamiento a acelerar significativamente la transición de los combustibles fósiles a la electricidad limpia en edificios, transporte e industria.

La Conferencia, que se prolongará hasta el 18 de junio, reúne a los negociadores de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es preparatoria de la COP31 que se celebrará en Antalya (Turquía) en noviembre.

En una conferencia de prensa para presentar su Agenda de Acción, Kurum ha destacado la importancia de "no dejar a nadie atrás" y de que el resultado de las negociaciones en Antalya no se perciba solo en sectores como la industria, sino también "en la vida cotidiana de la gente".

Más de una década después del Acuerdo de París, ha dicho, "la segunda década debe ser la de la implementación".

Entre el conjunto de iniciativas y objetivos no negociados anunciados por el ministro de Medio Ambiente de Turquía se incluye asimismo la creación de una coalición global para ejecutar acciones que permitan alcanzar ese 35 % de electrificación y contribuir así a limitar el calentamiento a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, como se determinó en París.

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Otra meta incluida en la agenda de Kurum es la reducción a la mitad del crecimiento de los residuos globales para 2035.

El desperdicio de alimentos, han indicado desde su presidencia, representa el 10 % de las emisiones globales, principalmente a través del metano, "que es 80 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero".

Kurum se ha referido también a la reducción del consumo de energía en las ciudades y ha enumerado las múltiples formas de abordarla -renovables, movilidad, edificación, agua...-, de manera que se alineen con los objetivos a nivel nacional (NDCs) establecidos en cada país.

La Presidencia de la COP31 también ha introducido nuevas iniciativas en asuntos como la seguridad alimentaria, los materiales circulares en la industria manufacturera y la educación climática, ha indicado el ministro.

Su homólogo australiano, Chris Bowen, que presidirá las negociaciones de la COP31, ha indicado que la agenda trazada por Kurum "es un documento que desafía al mundo, como debe ser", pero que la agenda y las negociaciones "son procesos diferentes".

"Turquía tiene la autoridad sobre la Agenda, Australia la tiene sobre las negociaciones. Intentaremos compaginarlas", ha expresado. "La COP requerirá consenso. Pero se inspirará en la Agenda".

El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, ha celebrado los contenidos de la Agenda anunciada, que propone "soluciones" a los retos energéticos actuales, y ha afirmado que "la electrificación ya ha impulsado un auge mundial de la energía limpia, generando crecimiento y empleo".

"Es el momento de acelerar el ritmo y la escala de la electrificación", ha dicho.

Stiell ha asegurado que la tecnología ya existente posibilita "un cambio drástico y factible", la transición de las energías fósiles a las limpias, y ha reiterado que las renovables son más baratas.

La reducción del desperdicio, la eficiencia en la edificación y otras medidas que reducen las emisiones, ha señalado, protegerá a la población mundial de los desastres naturales que suceden cada vez "más frecuentes y seguidos".