Las ONG acusan que México "paga" costos del Mundial y la FIFA concentra los beneficios

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que la FIFA proyecta ingresos por 8.911 millones de dólares en las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026 y advirtieron que el organismo no pagará impuestos en México debido a las exenciones otorgadas para la realización del evento.

“La FIFA proyecta ingresos de 8.911 millones de dólares en 2026. No pagará un peso de impuestos en México”, advirtieron.

Según las ONG, estas facilidades fiscales, sumadas al uso de recursos públicos para infraestructura y operación, trasladan los costos y riesgos a la ciudadanía.

También cuestionaron la falta de transparencia sobre el monto total de recursos públicos destinados al torneo, las empresas beneficiadas y el impacto fiscal de las exenciones concedidas.

Las organizaciones señalaron que el Gobierno destinó más de 4.500 millones de pesos (unos 258 millones de dólares) al Mundial y ha creado fideicomisos mixtos cuya operación, afirmaron, carece de información suficiente sobre los beneficiarios y los recursos involucrados.

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El Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) y la Red Nacional por la Vivienda alertaron además sobre procesos de turistificación, aumento de rentas y presión inmobiliaria en las ciudades sede.

Además, indicaron que plataformas de alojamiento temporal como Airbnb impulsaron la incorporación de viviendas al mercado turístico, lo que podría dificultar aún más el acceso a la vivienda para residentes.

Asimismo, advirtieron sobre posibles afectaciones al comercio local y economías barriales en zonas cercanas a los estadios.

Por su parte, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) señaló que las mujeres enfrentarán una parte importante de los costos laborales asociados al evento, debido a la alta participación femenina en sectores como hotelería, limpieza, alimentación y comercio informal, caracterizados por la precariedad laboral.

"A ello se suma una sobrecarga de trabajo de cuidados que permanece invisible en cualquier cálculo de derrama económica", expuso el ILSB.

El ILSB también alertó sobre los riesgos documentados de violencia contra las mujeres durante grandes eventos deportivos y la ausencia de protocolos públicos suficientes para prevenir y atender estos riesgos en zonas de alta afluencia.

En materia ambiental, la organización Conexiones Climáticas subrayó que el Mundial se desarrollará en un contexto de crisis climática, con temperaturas récord y fenómenos meteorológicos extremos, además de mayores presiones sobre recursos y servicios urbanos por el incremento del turismo.

El pronunciamiento también fue suscrito por Gatitos vs Desigualdad, el Centro de Análisis e Investigación y Fundar.

Este jueves 11 de junio México albergará la inauguración del Mundial 2026, torneo que organiza con EE.UU. y Canadá.

Según estimaciones oficiales, México espera la llegada de 5,5 millones de visitantes y estima beneficios económicos por más de 3.000 millones de dólares.