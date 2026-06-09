León XIV en España. Día 4

En su último acto en Madrid antes de partir hacia Barcelona, León XIV criticó "un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera", en el encuentro con 12.000 de los cerca de 18.000 voluntarios que colaboraron en su visita a la capital española.

Ya en la vigilia que celebró la noche del martes en Barcelona ante cerca de 40.000 personas, el pontífice defendió un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades la salud mental, "este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes", así como el compromiso para afrontar la violencia contra las mujeres.

León XIV denunció el "clima envenenado en las relaciones familiares" y "en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios", tras lo que llamó a la sociedad a abordar esta "realidad dramática".

No se olvidó de la importancia de la salud mental en los jóvenes, pues abogó por un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades la salud mental, "este malestar invisible y generalizado que afecta también a los jóvenes", contestando a la pregunta de una joven que pasó por una profunda depresión.

A su llegada a la capital catalana procedente de Madrid, el papa se dirigió al centro de la ciudad, a la Catedral, para el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor.

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Miles de fieles se congregaron para recibir a León XIV con gran expectación, banderas, cánticos, aplausos y lágrimas en los alrededores de la catedral.

Ya por la tarde tuvo lugar la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Después apareció en el balcón del palacio episcopal para saludar también de manera improvisada con el cardenal arzobispo Juan José Omella.

"Bon dia i bona hora, germans i germanes" ("Buenos días y buena hora, hermanos y hermanas"), les dijo el papa en catalán a los feligreses congregados afuera.

Así lo resumió este martes a EFE, con la voz todavía tomada por la emoción, tras el encuentro del papa con 12.000 de los 18.000 voluntarios que han apoyado la organización de su visita a Madrid.

En la cita con los voluntarios en IFEMA, la última que tuvo el papa en Madrid antes de volar a Barcelona, hubo música, lágrimas y la sensación compartida de haber vivido algo "irrepetible".

También estuvo en IFEMA la venezolana Ana Isabel, que lleva ya 12 años en Madrid y se apuntó de voluntaria movida por la ilusión de "estar al servicio de la Iglesia" y poder acompañar al papa en su visita a la capital española.

"El día de hoy fue un gran regalo", aseguró, después de unas jornadas que resumió en tres palabras: "alegría, esperanza y amor".

El papa saludó al cantante puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el estadio madrileño Santiago Bernabéu de este lunes, informó este martes el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Se trató de un encuentro privado del que no hay ni vídeos ni fotos por el momento.

El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio, donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas.

En el vuelo desde Roma hacia Madrid del pasado sábado, Robert Prevost había explicado que no sabía si podría conocerlo porque, mientras el cantante tenía conciertos, él también tenía una agenda cargada de actos.