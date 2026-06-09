León XIV inicia su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico

Antes de poner rumbo a Barcelona, a primera hora, el pontífice se despedirá de Madrid después de tres intensas jornadas, y lo hará en el recinto ferial (Ifema), donde tendrá un encuentro con los voluntarios que participaron en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.

Posteriormente, despegará desde el Aeropuerto de Madrid hacia Barcelona, donde permanecerá este martes y mañana miércoles.

Nada más llegar a Barcelona, el papa se dirigirá al centro de la ciudad, a la Catedral, para el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor, y al final del oficio, bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, junto con la Virgen de la Mercè.

A la salida, el papa visitará el claustro y la fuente eucaristía 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi.

Acto seguido, el pontífice se dirigirá al Palacio Episcopal, donde almorzará, y después recibirá al presidente del Gobierno regional de Cataluña (Generalitat), Salvador Illa, en una audiencia privada.

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Por la tarde tendrá lugar la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de la visita del papa a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas.

Habrá una primera parte, previa a su llegada, que contará con actuaciones musicales, entrevistas a personas inspiradoras y la proyección de diferentes vídeos, entre otras propuestas.

Cuando el pontífice entre al estadio, habrá actuación de unos 'castellers' (castillos humanos, típicos de Cataluña) acompañados del sonido tradicional de las 'grallas' (el instrumento de viento típico de las fiestas populares catalanas).

El papa comentará fragmentos del Evangelio, tras lo cual habrá un credo cantado en catalán con coral y orquesta, un padrenuestro y la bendición.

Tras la intervención del pontífice, cerrará el acto el cantante Sergio Dalma junto con la Escolanía de Montserrat.

Antes de marcharse a descansar, está previsto que el santo padre dé una vuelta al estadio en un vehículo para saludar a los asistentes.

La agenda del miércoles será más intensa, acudirá a la prisión de Brians 1 para reunirse con presos, al monasterio de Montserrat, uno de los centros del catolicismo más importantes de Cataluña, la Iglesia de Sant Agustí del Raval, un popular barrio barcelonés, y la basílica de la Sagrada Familia, emblema de la capital catalana, a la que León XIV llegará en un papamóvil para saludar a los feligreses por el centro de Barcelona. EFE