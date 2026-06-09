Letonia firma un acuerdo sobre drones con Ucrania para reforzar su defensa aérea

"Hoy hemos firmado un histórico acuerdo de drones muy importante y vital", dijo el primer ministro letón en una rueda de prensa conjunta con los líderes de Estonia, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, además de la nación invadida por Rusia.

"En Letonia, en los países bálticos y en los países fronterizos con el agresor, tenemos que crear la primera fuerza antidrones", agregó el jefe del Gobierno letón, que abordó así uno de los temas que ocupó a los líderes reunidos en al capital estonia.

"Este acuerdo nos brinda la posibilidad de acceder a tecnología, a conocimientos técnicos y a la coproducción, ya que contaríamos con especialistas militares sobre el terreno en Letonia. Para ello, necesitamos proteger nuestros cielos, y nadie sabe hacerlo mejor que Ucrania. Gracias", abundó Kulbergs dirigiéndose a Zelenski.

El jefe del Gobierno letón subrayó que la OTAN probó el lunes que es capaz de destruir drones en el espacio aéreo de uno de sus miembros.

El lunes cazas aliados derribaron sobre Letgalia, en el este del país, un dron extranjero que había ingresado en el espacio aéreo de Letonia como resultado de la guerra electromagnética rusa, informaron las Fuerzas Armadas Nacionales del país báltico en un comunicado.

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Por su parte, Zelenski afirmó durante la misma rueda de prensa que Rusia desvía mediante interferencias electrónicas los drones que Ucrania utiliza para atacar objetivos rusos situados cerca de las fronteras con países bálticos y Finlandia.

El presidente ucraniano dijo que estas acciones por parte de Rusia tienen como objetivo crear división entre Ucrania y sus aliados y "hacer disminuir el apoyo" a Kiev de algunos de sus socios.

Zelenski volvió a proponer a todos los países de la región acuerdos en materia de drones que permitan agilizar el envío de grupos de expertos ucranianos en defensa aérea antidrón tanto a países que han sufrido incidentes de este tipo como a otros que por su posición geográfica también podrían verse afectados.

El líder de Kiev recordó asimismo que estos acuerdos abren la puerta además a coproducción de drones y acceso a tecnologías que Ucrania desarrolla, entre otras ventajas.