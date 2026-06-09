Los talibanes reprimen protesta en Herat por arresto de decenas de mujeres, según testigos

Según confirmaron a EFE testigos presenciales, fuerzas talibanes abrieron fuego y reprimieron la protesta con palos y porras eléctricas, sin que por el momento se hayan reportado víctimas mortales.

La inusual movilización congregó a decenas de personas en el área de Jibrail, en el noroeste de la ciudad, donde manifestantes, entre las que se incluían mujeres, marcharon al grito de "Educación, Trabajo, Libertad" para exigir la liberación de las arrestadas.

"Teníamos un mensaje claro: ni en el islam ni en la cultura afgana existe justificación alguna para arrestar y encarcelar a mujeres ante la ausencia de un delito grave. Sin embargo, las fuerzas de seguridad abrieron fuego", denunció a EFE Hedayatullah, uno de los participantes.

Por su parte, el medio local independiente Amu Tv afirmó que los talibanes abrieron fuego contra los manifestantes, citando fuentes locales e imágenes obtenidas, y señaló que testigos afirmaron que hay varios heridos y que al menos dos fueron llevados al hospital.

De momento no hay constancia de que las autoridades talibanas se hayan pronunciado públicamente sobre la protesta.

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El estallido social se produce tras una campaña iniciada el viernes por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio en Herat, en la que, según reportan medios locales independientes, unas 30 mujeres fueron detenidas por no usar el velo integral o por llevar maquillaje.

"Salimos esta mañana de forma pacífica para transmitir un mensaje a los talibanes y exigir la liberación de las mujeres detenidas hace unos días", añadió a EFE Hedayatullah.

Según denunció a través de X la activista afgana Sara Wahedi, citando el testimonio de un fotógrafo presente en las protestas, estas comenzaron en torno a las 08:00 hora local (3.30 GMT) y las fuerzas talibanas disolvieron la movilización mediante arrestos y el uso de fuerza, dejando las calles vacías bajo un fuerte despliegue de seguridad.

Por su parte, el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, se declaró hoy "profundamente alarmado" por el uso excesivo de la fuerza contra la marcha pacífica y exigió "a los responsables" detener la violencia contra mujeres y niñas, sin mencionar directamente al régimen.

Bajo la ley de moralidad talibán, el rostro femenino se considera "awrah" (lo que debe ser cubierto), por lo que los agentes exigen el tapado obligatorio de las mujeres.

Esta movilización rompe un largo periodo de silencio en las calles, donde las protestas se han vuelto casi imposibles por sus violentas consecuencias desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021 y vetaron el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la vida pública.