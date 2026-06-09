Muere un ruso en un suburbio de Moscú tras la explosión de una bomba bajo su automóvil

"El 9 de junio de 2026, alrededor de las 05:30 hora de Moscú (02:30 GMT) un automóvil BMV X3 explotó junto a un edificio de la calle Koldunovo en el microdistrito Aviátorov de la ciudad de Balashija", indicó la entidad en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Según las autoridades, "el conductor recibió múltiples heridas, a consecuencia de las cuales murió".

Testigos presenciales señalaron que la víctima todavía estaba viva cuando fue rescatada del automóvil en llamas, pero falleció poco después.

El CIR incoó una causa penal, mientras los investigadores y criminalistas estudian el lugar de los hechos y llevan a cabo los peritajes, incluyendo los estudios forenses y de explosivos.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni calificado jurídicamente el incidente, pero los medios rusos y las redes sociales señalan los parecidos con atentados perpetrados por la inteligencia ucraniana contra varios generales rusos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En particular, el microdistrito Aviátorov fue construido en su momento como lugar de vivienda para militares.

En 2025 en este barrio fue asesinado el subjefe del Estado mayor ruso, Yaroslav Moskalik, también a consecuencia de la explosión de una bomba colocada bajo su automóvil.