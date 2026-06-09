Muere una civil en la región fronteriza de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano

"Tras la inspección del lugar de los hechos y la realización de los peritajes forenses se estableció que en la localidad de Malínovka murió una civil a consecuencia de ataque de un dron FPV contra un edificio de viviendas", señalaron en MAX, la red de mensajería rusa.

Según las autoridades locales, el ataque tuvo lugar la víspera en el distrito de Bélgorod de la región homónima.

Esta región fronteriza, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ronda las 80 personas.