Museo mexicano Jumex estrena colección de objetos de Pelé y Messi a dos días del Mundial

La exposición se realiza en colaboración con el 3-2-1 Museo Olímpico y Deportivo de Catar y se podrá visitar a partir del 10 de junio. Esta reúne algunos de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol y de los mundiales.

Entre las piezas seleccionadas destaca el primer reglamento de fútbol de la historia (de la temporada 1893-1894 de la liga inglesa), un balón de cuero pintado a mano y usado en la final de la copa inglesa de la Asociación de Fútbol de 1888 o el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA de 1930.

No obstante, los objetos estrellas pertenecen a leyendas del fútbol que usaron en el campo, como botas o camisetas.

Del astro brasileño Pelé, el Museo Jumex muestra las botas que usó en el Mundial de 1970 celebrado en México, así como la corona que le entregó Brasil por su gol número 1.000 o la camiseta de la selección brasileña con una dedicatoria del jugador con la que jugó el partido contra la extinta Yugoslavia en 1972.

También hay varios objetos de Maradona: las botas que usó en sus comienzos como futbolista o la camiseta de la selección albiceleste con la que el jugador marcó el legendario gol en una Copa del Mundo conocido como 'la mano de Dios'.

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La anotación la marcó con la mano en los cuartos de final del Mundial de México en 1986 y se convirtió en uno de los goles más emblemáticos del torneo deportivo.

Asimismo, hay espacio para 'cracks' más contemporáneos, entre los que destaca la camiseta de 2002 del ingles David Beckham, la equipación de Messi con Argentina en 2006 o el balón con el escudo del París Saint-Germain en honor a Mbappé.

Más allá de los grandes nombres, la exposición también incorpora la equipación de la jugadora Honey Thaljieh, la capitana de la primera selección femenina de Palestina de la historia, que fue fundada hace 23 años.

Mauricio Rocha, encargado de organizar la colección en el Museo Jumex, explicó a EFE que la muestra aprovecha que México es uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo de 2026, una "oportunidad para hacer que la gente pueda ver todos estos objetos que son parte de la memoria y la historia de todos los mundiales".

"El deporte se ha ido construyendo, ha sido cada vez más importante en nuestra historia contemporánea, pero es una historia que lleva cientos de años construyéndose", añadió.

El Mundial de Fútbol 2026 arrancará este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre la selección mexicana y sudafricana, que tendrá lugar en el legendario Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).