OMS confirma más de un centenar de muertes por ébola en la República Democrática del Congo

El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, con un 94 % de los casos, señaló el director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud, por videoconferencia desde Bunia, localidad epicentro de la epidemia.

En la vecina Uganda se han confirmado 19 casos, incluidos dos fallecimientos, y se sospecha que una tercera muerte también está vinculada al ébola, añadió en la rueda de prensa.

Recordó asimismo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra esta semana en territorio ugandés, donde se reunirá con autoridades, trabajadores sanitarios y pacientes.

La OMS ha desplegado a más de un centenar de expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, incluyendo epidemiólogos y expertos en vacunas, con el fin de apoyar la respuesta de la red sanitaria nacional, agregó el representante de la agencia sanitaria de la ONU.