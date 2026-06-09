ONG mexicana insta a participación plena de comunidades locales en debate climático

"Creemos que es tiempo de cambiar la narrativa, de hablar de participación plena y efectiva y no sólo de un mayor involucramiento. Y eso significa aprobar una nueva estructura del grupo facilitador de la Plataforma de Pueblos y Comunidades Locales y Pueblos Indígenas con lugares para la representación de estas comunidades locales", dijo en una rueda de prensa en el marco de la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, cita preparatoria para la COP31 en Turquía.

Sánchez señaló que a pesar de su nombre, la plataforma sólo la integran representantes indígenas y de los gobiernos y que durante casi una década se ha estado hablando de un mayor involucramiento de las comunidades locales.

"Las comunidades locales estamos involucradas, estamos organizadas, tenemos propuestas", aseguró, y destacó que ya son varios años de visibilizar el trabajo y demostrar una coordinación entre organizaciones de Asia, África y América Latina.

En este sentido, hizo un llamamiento a que se apruebe la apertura de lugares para la representación de las comunidades locales cuando el año que viene se revise el programa de trabajo de la plataforma, lo que calificó de "hito importante".

Para Sánchez, precisamente uno de los desafíos de las comunidades locales y el foro global que las representa es el del reconocimiento en el marco de las convenciones para el clima, entre ellas la de la de cambio climático, una de las más importantes en este proceso, subrayó.

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Añadió que no necesariamente tiene que haber una paridad entre gobiernos y las representaciones indígenas y de comunidades locales, ya que no se trata de un órgano donde se vote, sino de un espacio más bien de discusión, de construcción, de consensos, de incidencia.

Se refirió al Foro Global de Comunidades Locales sobre Cambio Climático, establecido oficialmente durante la COP30 en Bélem y con participación de organizaciones de América Latina, Asia y África, como uno de los hitos más importantes desde el año pasado.

Agregó que el foro se encuentra actualmente en una fase de consolidación de gobernanza, de sus procedimientos de acercamiento de más organizaciones a este espacio organizativo y donde muchas de ellas ven que "por fin tienen un espacio para expresar demandas específicas".

Estos colectivos tiene en común las características de tener una historia y una cultura en común, un territorio en gestión colectiva, una forma propia de representación y de gobierno y de autoidentificarse o autoadscribirse a esta identidad colectiva comunitaria, apuntó.

"Creemos que es importante mantener alianzas entre nosotros, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales, respetando cada quien su proceso, su cultura, su identidad, pero también reconociendo que entre nosotros no están relaciones antagónicas. Al contrario, tenemos muchos desafíos en común y muchas propuestas que podemos construir de manera conjunta", concluyó.