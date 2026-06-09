ONG ucraniana valora casi 50.000 millones de euros el coste para el clima de la guerra

"Ucrania ha establecido un mecanismo para determinar el impacto ambiental de la guerra. Todos ustedes habrán registrado el ecocidio perpetrado por los rusos con la destrucción de la presa de Kajovka, el 6 de junio hace tres años", dijo Tsimbaliuk en la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático de 2026, cita preparatoria para la COP31 que acogerá la ciudad turca de Antalya.

"Pero más relevante aún y tal vez menos visible es el efecto que tiene sobre el clima. Las emisiones causadas por la guerra ascendiente a 311 millones de toneladas de CO2 que equivalen a las emisiones anuales de Francia. Contrarrestar esto tiene un coste estimado en 57.000 millones de dólares", agregó.

Tsimbaliuk explicó que el valor de ese daño tiene que ser incluido en las reparaciones que se le deben exigir a Rusia.

"No sabemos si algún día Rusia pagará las reparaciones. Pero es importante hablar de daño y cuantificarlo", sostuvo.

Respecto a la presa de Kajovka recordó que ella había implicado la inundación de 63.000 hectáreas y que cerca de 100.000 personas se habían quedado temporalmente sin agua potable.

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Además, según Tsimbaliuk, la guerra ha causado contaminación del aíre, del agua y de los ecosistemas con metales pesados y diversas sustancias.