Pedro Almodóvar publicará su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones'

Según detalla la editorial este martes, 'El hombre que solo escribía en los aviones' tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado media vida reinventándose. Ha tenido decenas de aficiones, pero pocas veces han culminado en una profesión; la de actor es la que ha logrado cultivar con más o menos fortuna.

En un viaje de promoción, sin embargo, a 10.000 metros de altura, descubre tardíamente una nueva vocación, la escritura, y desde ese momento se dedicará a combatir sus bloqueos creativos y perseguir ese sueño... que irremediablemente se le escapa de las manos en cuanto se acerca el momento de poner el punto final, indican desde la editorial.

Se trata de una narración que se adentra -continúa- "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas, que a su vez sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca y muy apasionada".

Almodóvar presentó su última película, 'Amarga Navidad', en el pasado Festival de Cannes, donde acudió con todo el equipo del filme, protagonizado entre otros por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia.