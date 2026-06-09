Perú incauta bienes de la minería ilegal por 18,8 millones de dólares en la Amazonía

Las intervenciones fueron lideradas por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de la estrategia nacional de lucha contra las economías ilícitas que afectan el patrimonio natural del país, señaló la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en un comunicado.

Las operaciones permitieron intervenir en campamentos mineros ilegales instalados dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, una de las áreas de mayor biodiversidad del territorio peruano, donde se inhabilitó maquinaria pesada y equipos utilizados para la extracción ilícita de oro.

El Ejecutivo señaló que esta ha sido una las acciones de interdicción "más significativas" en lo que va del año contra la minería ilegal, ya que permitió incautar y destruir bienes, maquinaria e insumos por 64,5 millones de soles durante dos operativos simultáneos realizados en el distrito de Inambari, en la provincia selvática de Tambopata.

Según la información, en el sector denominado 'Isla Córdova', las fuerzas de seguridad decomisaron bienes por 62,24 millones de soles (18,14 millones de dólares), entre los que se encontraron 95 balsas artesanales, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4.700 galones de combustible, entre petróleo y gasolina.

"Todo este equipamiento era utilizado para actividades de extracción ilícita de oro que generaban graves impactos sobre los ecosistemas de la zona protegida", remarcó.

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En otro sector, conocido como 'Zorro Valencia', se incautaron equipos y materiales por 2,27 millones de soles (unos 661.000 dólares), entre balsas artesanales, dos pozas, tres motores y 360 cilindros metálicos, además de mangueras y alfombras empleadas en el procesamiento ilegal del mineral.

Un informe presentado en mayo pasado por organizaciones ambientales de Perú alertó que la expansión del narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía de Perú no solo ha crecido, sino que ambas actividades ilícitas presentan una peligrosa simbiosis en la que comparten territorios y se retroalimentan.

El estudio, realizado por Amazon Watch, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el Instituto del Bien Común (IBC), la Organización Regional de Aidesep en Ucayali (ORAU) y ProPurús, detalló que el 50 % de las zonas de cultivo de coca del país están ubicadas en la Amazonía y más de 12.000 hectáreas de esta planta es sembrada dentro de territorios de comunidades indígenas.

El informe remarcó que las comunidades indígenas están realizando una valiosa contención de la expansión de esas actividades ilícitas y enfatizó en la urgencia de abordar la lucha contra estas actividades en la Amazonía.