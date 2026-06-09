Portugal prevé revisar uso base de Lajes por EEUU tras fin de conflicto en Oriente Medio

El ministro realizó estas declaraciones en una entrevista publicada este martes por el canal luso RTP y la cadena Antena 1, en la que recordó que han pasado 30 años desde que se impulsó el tratado y "es natural" realizar cambios, considerando que el mundo ahora es "diferente".

Preguntado sobre cuándo se podrían impulsar esos cambios, Rangel respondió: "Cuando se disipe y se resuelva este conflicto, ese sería un momento para empezar a pensar en eso".

Y agregó que Portugal "más de una vez" ha rechazado el uso de la base, sin proporcionar más datos argumentando que hay ciertas informaciones que son clasificadas.

Sobre este tema también fue cuestionado este martes el presidente de Portugal, António José Seguro, quien no quiso pronunciarse ante los periodistas.

Las palabras del ministro llegan en unos momentos en los que la oposición en Portugal demanda saber en qué condiciones ha usado Estados Unidos la base de Lajes, habida cuenta de que el país norteamericano lleva a cabo desde hace semanas un ataque contra Irán, junto con Israel.

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La polémica se reavivó hace un mes, después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijera que les habían dejado usar la base sin preguntar antes, pese a que el Gobierno de Portugal, liderado por el conservador Luís Montenegro, lo ha desmentido.

En una comparecencia ante el Parlamento el pasado 7 de abril, Rangel había detallado que el arreglo con Estados Unidos sobre la utilización de la base militar contempla "la respuesta a un ataque concreto, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y la necesidad, sin tener como objetivo infraestructuras civiles".

El Ejecutivo de Portugal ha mostrado su rechazo a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y ha insistido en que la utilización por parte de aviones estadounidenses de Lajes ha sido bajo un "cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas" fijadas en el acuerdo bilateral entre ambos países.