República Dominicana registra una inflación interanual de 5,35 % en mayo

El Banco Central dominicano (emisor) consideró que el aumento por segundo mes consecutivo en la inflación interanual -en abril fue de 5,11 %- es producto de los incrementos en los precios de las gasolinas y del diésel dispuestos por el Gobierno en un contexto de incrementos en las cotizaciones internacionales del petróleo vinculados a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

De igual manera, destacó la institución en una nota, se observaron aumentos en las tarifas de los boletos aéreos, pasajes de autobuses interurbanos de sindicatos y en los servicios de motoristas y carros públicos.

Un elemento que contribuyó a no incrementar aún más la inflación interanual en mayo fue, según el banco, las reducciones en los precios de los automóviles cotizados en dólares, favorecidas por la apreciación del peso dominicano frente a esa moneda.

"El peso dominicano continuó la tendencia observada desde inicios de año, acumulando una apreciación de 7,8 % al cierre del mes de mayo", aseguró el organismo regulador financiero.

En cuanto a la inflación registrada en mayo, el Banco Central la cifró en 0,31 %, menor que la de abril (0,49 %).