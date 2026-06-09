Soldados israelíes matan a un hombre que se infiltró desde Líbano disparando a sus tropas

En la nota, las fuerzas armadas israelíes explican que el tiroteo contra sus soldados se produjo en la zona fronteriza de Ramin, ubicada en el extremo norte de Israel cerca de la localidad de Kiryat Shmona.

"Los soldados respondieron al fuego y abatieron a un terrorista. No se reportaron heridos entre los soldados", dice el Ejército, que añade que siguen rastreando la zona por si hubiera más implicados en el ataque.

Las autoridades de la región de la Alta Galilea instruyeron a los residentes en las comunidades israelíes más cercanas a la frontera libanesa que se queden en sus casas hasta nueva orden, informó el diario israelí Haaretz.

Israel ocupa actualmente zonas del sur del Líbano, de donde ha desplazado forzosamente a cientos de miles de personas, en su ofensiva contra el grupo chií Hizbulá, que comenzó atacando territorio israelí el 2 de marzo en represalia por los ataques contra Irán.

Actualmente, Israel y el Líbano están bajo un teórico alto el fuego acordado con la mediación de Estados Unidos, pero en la práctica el Ejército israelí sigue atacando el territorio del país vecino -donde ha matado a más de 3.500 personas- e Hizbulá continúa lanzando proyectiles y drones contra las tropas israelíes en el sur del Líbano y contra el norte de Israel.

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De hecho, la continuación de los ataques israelíes en el Líbano, y más concretamente en Beirut, fue la razón que alegó Irán para lanzar un ataque con misiles contra territorio israelí, al que respondió Israel con otros ataques en lo que finalmente quedó como un intercambio de fuego de unas horas que paró este lunes tras la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.