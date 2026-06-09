Stellantis lanza una revisión de 1,3 millones de vehículos Jeep por riesgo de incendio

En una declaración transmitida a EFE este martes, Stellantis señaló que se va a poner en contacto con los propietarios de esos vehículos, los modelos Jeep Wrangler y Jeep Gladiator fabricados entre 2021 y 2025, para pedirles que contacten con su concesionario y programen una cita para la revisión.

Todo deriva de una investigación interna del constructor, que determinó que algunos de ellos "podrían presentar un problema de conexión eléctrica en el cableado de la bomba de dirección asistida electrohidráulica".

La consecuencia es que "en raras ocasiones esto podría provocar el sobrecalentamiento de materiales combustibles, con el consiguiente riesgo de incendio del vehículo".

En espera de que los mecánicos examinen el estado de los coches, Stellantis aconseja a los propietarios que los aparquen lejos de edificios y de otros vehículos.