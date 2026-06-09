Ucrania ataca con drones el puente que une la anexionada Jersón con la península de Crimea

"En Chongar fue dañado nuevamente el puente tras el ataque nocturno de drones ucranianos. El tránsito por el puente fue cerrado de nuevo. En el lugar trabajan los servicios especializados", escribió el gobernador de Jersón en Telegram.

Saldo llamó a los conductores a "utilizar rutas alternativas por Armiánsk y Perekop".

El puente de Chongar ya había sido dañado el pasado domingo tras el impacto de un dron ucraniano.

Según el gobernador prorruso, "nuestros grupos móviles y defensas antiaéreas derribaron más de 20 drones que se volaban en dirección al puente de Chongar".

"La mayoría de los drones fueron aniquilados. Agradezco a nuestros defensores por su trabajo. Sin sus acciones, las consecuencias podrían ser considerablemente más graves", escribió.

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Saldo denunció que "el enemigo concentra los golpes en esta infraestructura para interrumpir el tránsito y crear problemas a la población".

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 140 drones ucranianos de ala fija" durante la pasada noche sobre siete regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Azov.