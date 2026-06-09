Zelenski ofrece a bálticos "acuerdo de drones" ante incursiones en sus espacios aéreos

“Sabemos lo que está haciendo Rusia. Quieren que se deterioren las relaciones dentro de la UE”, dijo Zelenski en referencia a los incidentes de las últimas semanas en que drones ucranianos que se dirigían a zonas del noroeste de Rusia fueron desviados por ésta -según Kiev- con interferencias electrónicas y entraron en el espacio aéreo de Estonia y otros países fronterizos.

Zelenski -que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el presidente estonio, Alar Karis- reafirmó, como ya había dicho con anterioridad, que Ucrania enviará equipos de expertos en defensa antiaérea antidrones a Estonia y a otros países vecinos que se han visto afectados por estos incidentes.

El presidente ucraniano recordó que su Gobierno ya envió a grupos de expertos a países de Oriente Medio atacados por Irán tras el inicio de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica, y destacó el éxito de estas misiones para compartir la experiencia en la materia de Ucrania.

Zelenski dijo asimismo que la forma más rápida de que los socios europeos tengan acceso a todas las capacidades de Ucrania en materia de drones es que firmen acuerdos de cooperación integral en este campo como los que rubricaron recientemente países como Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes.

Por su parte, el presidente estonio, Alar Karis, advirtió de que es probable que las incursiones en el espacio aéreo de su país de drones utilizados en la guerra de Ucrania continúen. Karis dijo que su país tiene capacidad para derribar estos drones desde aviones de combate, pero abogó por acceder a tecnologías ucranianas capaces de neutralizar aparatos no tripulados de forma mucho más económica.

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"Los cazas son muy caros. Eso quiere decir que tenemos que encontrar un modo de utilizar el conocimiento experto de Ucrania", afirmó y recomendó a la población "que mantenga la calma cuando se enteren de que uno de los drones se ha perdido y ha acabado en nuestro territorio".

Karis también manifestó su apoyo a la apertura rápida de todos los capítulos de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, que no debería ser, según dijo, una promesa "sobre el papel".

"Debería ocurrir ahora, en junio, porque ya no hay más obstáculos. Para la gente de Ucrania, el ingreso en la Unión Europea y en la OTAN no es una esperanza lejana, sino una expectativa justificada", afirmó el presidente estonio.

Karis finalmente apoyó las restricciones a la emisión de visados a rusos, frente a los "intentos por normalizar la participación de Rusia en la vida internacional", en ámbitos como los deportes y la cultura.

Zelenski se encuentra hoy en Estonia para participar en una cumbre con sus socios bálticos y nórdicos en el formato conocido como N8.