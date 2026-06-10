El célebre cantante francés Patrick Bruel, imputado por violación y otros delitos sexuales

El también actor, de 67 años, estaba en detención provisional desde el lunes y esta tarde declaró ante un juez de instrucción, interrogatorio que condujo a su imputación por las denuncias de un total de nueve víctimas, si bien hay otras cuatro más que también estudia la Justicia.

La Fiscalía había pedido, además de la inculpación de Bruel, que permanezca encarcelado, algo que deberá dirimir a continuación un juez de libertades y detención.

Este caso analiza agresiones presuntamente cometidas contra nueve de víctimas entre 2010 y 2019, por hechos que ocurrieron en Bruselas, Neuilly sur Seine, Dinard, L'Isle de la Sorgue, París, Grenoble, Perpiñán, Ajaccio y Nyon.

Además de estas querellas se anunciaron otras contra el cantautor y desde abril pasado también emergieron muchos otros testimonios que lo acusan de delitos similares, algunos ya prescritos.

Bruel, por su parte, rechaza esas versiones y, a través de sus abogados, indicó que estaba "a disposición de la justicia" para responder "a todas las preguntas de los investigadores" y que tenía intención de aportar "todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia".

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La semana pasada, Bruel suspendió las representaciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie' (Segunda parte), que protagonizaba.

El pasado 29 de mayo había anunciado igualmente la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, en nombre de la "serenidad" por las investigaciones judiciales que tiene abiertas en su contra.