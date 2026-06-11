Activistas exigen una transición a la agroecología y facilitar el acceso a la financiación

En una rueda de prensa convocada en el marco de la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, cita preparatoria para la COP31 en Turquía, Claire Charlo, de la Indigenous Environmental Network (IEN, Red Indígena Medioambiental), subrayó la necesidad de adoptar un "enfoque holístico" centrado en la agroecología, que dé prioridad a estos grupos y de alejarse de las grandes empresas agrícolas, que dependen de pesticidas tóxicos y combustibles fósiles.

Destacó, asimismo, la importancia de promover un acceso directo, ampliado y diversificado a los mecanismos de financiación de la agricultura y agregó que los retos agrícolas a los que se enfrentan las mujeres, los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y las comunidades locales incluyen la inseguridad en la tenencia de la tierra y un control limitado sobre la producción.

Por su parte, Bruna Almeida, de la división de alimentación de YOUNGO, la representación juvenil de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, instó a "pasar de la crisis a la resiliencia".

En ese sentido, pidió a las partes interesadas en Bonn escuchar a las comunidades "que llevan forjando la resiliencia mucho antes de que esta crisis tuviera un nombre", al referirse a al situación generada en torno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Esta crisis de precios, la tercera en seis años, después de la covid y el inicio de la guerra rusa contra Ucrania, "no es una sorpresa, sino un espejo" que "nos muestra una vez más lo que ocurre cuando los sistemas alimentarios que nutren a miles de millones de personas se basan en combustibles fósiles y fertilizantes sintéticos y en una frágil cadena de suministro global controlada por un puñado de multinacionales", añadió.

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Y cada vez que se rompe el mismo sistema son las mismas personas las que pagan el precio, dijo, refiriéndose a niños y jóvenes, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres rurales.

En este sentido defendió la agroecología al afirmar que mejora los suelos, crea cadenas de suministro locales, reduce la dependencia de la industria de los combustibles fósiles, garantiza la soberanía alimentaria y proporciona medios de vida dignos.

Brenda Muronda, del movimiento internacional La Vía Campesina en África del Sur y Oriental, instó a garantizar que la financiación climática para una transición justa llegue a las comunidades más afectadas por las crisis y permita expandir la agroecología para contribuir a la seguridad agroalimentaria.

La agroecología es un sistema agroalimentario sostenible y capaz de alimentar al mundo, que puede ayudar a abordar los retos del cambio climático , así como la adaptación y la mitigación, defendió por su parte Jesús Vásquez, miembro de La Vía Campesina en Puerto Rico.

"Tomar medidas para garantizar que nos alejemos de los sistemas alimentarios a gran escala basados en combustibles fósiles y petroquímicos, y dar prioridad a la financiación y las acciones en favor de agroecologías a pequeña escala lideradas por indígenas, mujeres y campesinos, así como a la pesca y el pastoreo a pequeña escala, podría constituir una acción climática crucial que, además, contribuya a la salud de todos", resumió Elisa Morgera, relatora especial de Naciones Unidas sobre el cambio climático y los derechos humanos.