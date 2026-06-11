Amnistía Internacional pide vetar el uso de la perfilación de riesgo por vulnerar los DDHH

En un informe, que define como el primero que evalúa exhaustivamente la perfilación del riesgo a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, advierte de que hay pocas evidencias científicas que validen que esa metodología es, por ejemplo, una forma rentable de combatir la delincuencia, el fraude a la seguridad social o la migración irregular.

La perfilación del riesgo, según explica AI, es la valoración de la probabilidad de que una persona o grupo infrinja una ley o una norma. Los gobiernos la usan para identificar potenciales infractores antes de que hayan cometido infracciones y estas valoraciones, que se basan en técnicas de inteligencia artificial, están cada vez más automatizadas.

Según la ONG, estos sistemas se usan en numerosos países para diferentes fines. Por ejemplo, en España en el protocolo VioGén de protección a las víctimas de violencia de género, en el sistema de solicitud del permiso de residencia de Francia o en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) de Colombia.

AI recuerda que quienes la emplean suelen alegar que "son un método por el que los Estados pueden optimizar servicios, mejorar la rentabilidad, prevenir la delincuencia —incluido el fraude— y controlar la migración".

Sin embargo, subraya que estas afirmaciones "carecen de base empírica y son supuestos políticamente útiles que convierten la pobreza y otras cuestiones sociales, que son problemas políticos, en un problema de 'eficiencia' que se resuelve mediante el racionamiento y la vigilancia automatizados".

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La ONG considera que es "imposible" diseñar un algoritmo de perfilación de riesgo que sea "objetivo y neutral" y estima que esta tecnología "viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y desemboca en la discriminación basada en la raza y la etnia, el género, el estatus socioeconómico y la discapacidad".

Los grupos marginados, según concluye, son los más afectados y quienes tienen más probabilidades de ser etiquetados de sospechosos, "sometidos a vigilancia constante y, en última instancia, sufrir decisiones perjudiciales".

Para Amnistía Internacional, "muchos procesos gubernamentales para crear sistemas de perfilación del riesgo carecen de métodos científicos rigurosos que impidan la producción de resultados engañosos o su interpretación errónea".

"Los gobiernos suelen calificar la perfilación del riesgo como una forma rentable de combatir la delincuencia, el fraude a la seguridad social y la migración irregular, pero hay pocas evidencias científicas que validen estas afirmaciones. Por el contrario, las investigaciones muestran que estas herramientas son científicamente dudosas y sistemáticamente imprecisas", asegura AI.

La ONG subraya que debe prohibirse esta metodología, esté basada en datos o en normas, "en contextos de gran importancia, incluso cuando sean seres humanos quienes tomen las decisiones finales".

"Los Estados deben, asimismo, promulgar leyes o reformar las leyes vigentes para implementar esta prohibición. Hasta que exista este tipo de leyes, las autoridades no deben usar estos sistemas y deben detener su desarrollo, producción y venta", concluye.