Comisario UE de Migraciones sobre la regularización española: "No envía una buena señal"

"La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros", dijo Brunner en una entrevista en grupo en la que participó EFE, al ser preguntado por la regularización.

Brunner señaló que él "no interfiere" en la decisión española porque "esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros", aunque vio necesario apuntar "que no puede haber repercusiones" en otros países del territorio comunitario.

"Esa es, pues, mi tarea: proteger a los demás Estados miembros de ello", añadió.

El responsable europeo de Migraciones también valoró la implementación del Pacto de Asilo y Migración, cuya aplicación obligatoria en todo el territorio comunitario comienza mañana viernes después de un periodo transitorio de dos años desde su entrada en vigor, que fue en junio de 2024.

Con respecto al nivel de implementación en España de esta serie de medidas, sostuvo que "es muy bueno" y que, en la actualidad, el país trabaja en la legislación asociada a Eurodac, el sistema biométrico de registro de migrantes irregulares que desde mañana viernes tomará, además de las huellas dactilares, una fotografía y otros datos de los mismos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario también se mostró coincidente con las palabras que el papa León XIV dirigió hoy desde el puerto de Arguineguín (en las españolas islas Canarias) a la comunidad internacional, con especial mención a Europa, a quién reprochó que "no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios".

"Estoy de acuerdo con el papa, y hace unos meses mantuve una conversación muy fructífera, una conversación bilateral con él, y coincidimos", aseveró Brunner, que manifestó que "el enfoque global" del pacto es que, en el futuro, "la gente no ponga en peligro su vida, no se arriesgue la vida por llegar a las costas del Atlántico o del Mediterráneo".

Con respecto a la posición del pontífice de que en la política migratoria "no basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras", el político austríaco dijo que "reducir el número significa también salvar vidas, porque las personas no se exponen a una situación tan peligrosa".

"Se trata también de proteger a las personas cuya vida corre un peligro real en su país de origen. Pero, solo si combatimos la parte ilegal, tendremos espacio y crearemos espacio para la migración legal y la protección", añadió.