El FMI insta a la eurozona a no adoptar ayudas generalizadas por la guerra

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, presentó este jueves a los ministros de Economía y Finanzas del euro (Eurogrupo) el informe anual del organismo sobre la economía de la eurozona, en el que señala que la crisis energética generada por el conflicto ralentizará el crecimiento y elevará la inflación, al 0,9 % y el 2,8 % este año, respectivamente, y avisa del riesgo de que la perspectiva empeore si este se recrudece.

Pero en el escenario actual, el organismo considera que "un apoyo fiscal generalizado no está justificado" y que la respuesta debería basarse en los estabilizadores automáticos, como las prestaciones por desempleo.

"Si los impactos adversos se intensifican, cualquier apoyo discrecional debería ser temporal, bien enfocado y mantener las señales de precios", añade en su informe.

En el mismo subraya que las medidas energéticas adoptadas hasta ahora por muchos Estados son temporales, pero no selectivas, y advierte de que, si bien su tamaño es limitado -el 0,1 % del PIB en la Unión Europea (UE)-, "es probable que reduzcan los incentivos para el ahorro energético y generen efectos colaterales adversos para otros importadores de combustible".

El FMI incide, además, en que la respuesta debe diseñarse de manera que no frene la transición energética de la UE -cuyo objetivo es reducir el consumo de combustibles fósiles en favor de energías más limpias- y, en este sentido, llama a "vigilar de cerca" la relajación de las normas sobre ayudas de Estado adoptada por el conflicto en Oriente Medio.

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Cualquier ayuda adicional debe ser "limitada" y dirigirse de forma específica a empresas que, de no ser por la guerra, serían viables y con un uso intensivo de energía, condicionadas a que estas mejoren su eficiencia energética y coordinadas a nivel de la UE para salvaguardar la igualdad de condiciones, recomienda el organismo.

Este pide asimismo evitar poner impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas tras el aumento de los precios, como los que se adoptaron en la crisis de 2022 y que algunos Estados, incluida España, han sugerido aprobar también en esta ocasión para contribuir a financiar las ayudas.

A juicio del FMI, estos tributos podrían "desalentar" las inversiones necesarias para esa transición energética.

En general, el organismo que dirige Georgieva insta a los Estados a continuar con el ajuste fiscal a medio plazo, en particular en los países con altos niveles de deuda pública, que "deberían adherirse a sus planes de ajuste previos a la guerra para conservar la credibilidad fiscal".

En este contexto, subraya que cualquier nueva flexibilización de las reglas fiscales europeas "socavaría la credibilidad" de las mismas y pondría la deuda "en una senda aún más alta".

La advertencia llega apenas una semana después de que Bruselas haya propuesto dar más margen a los Gobiernos para las medidas energéticas: podrían gastar hasta el 0,6 % de su PIB entre 2026 y 2028 sin que compute a efectos de las normas.