Industrias española y alemana se ofrecen para desarrollar caza europeo de sexta generación

En la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio de Berlín, ILA, los directores ejecutivos de Airbus Defence and Space, con sede en Alemania, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Alemania, MTU Aero Engines y Rohde & Schwarz firmaron una declaración conjunta en la que afirman estar "listos para participar activamente, junto con socios europeos, en el desarrollo del Futuro Sistema europeo de Combate Aéreo (FCAS).

El denominado "Team Gen 6" de empresas germanas asegura que reúne "los conocimientos, la experiencia y las capacidades que, junto con otros socios europeos, son necesarios para desarrollar y suministrar un caza de sexta generación".

En su declaración subrayaron así su compromiso con la cooperación multinacional, ya que consideran que "una asociación europea amplia y basada en la igualdad solo puede prosperar si se sustenta en industrias nacionales sólidas y en una firme voluntad política".

"Solo como europeos podremos afrontar conjuntamente los desafíos tecnológicos y financieros de la sexta generación. La verdadera cooperación consiste en encontrar soluciones funcionales y pragmáticas", enfatizaron.

Las empresas alemanas indicaron que en paralelo a ellas "también se está organizando la industria española", con Indra a la cabeza y también con la participación de Airbus Defence and Space.

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Preguntada por EFE por el nivel de coordinación entre ambas iniciativas, una portavoz de esta división de Airbus, Gudrun Herrmann, no quiso revelar si se habían producido contactos.

Configuran la iniciativa española, junto con Airbus Defence and Space e Indra, GMV, Grupo Oesía, ITP Aero y Sener, que reivindicaron en su propia declaración su capacidad para desarrollar un sistema de sexta generación, inexistente hasta ahora en Europa, para sustituir a los cazas Eurofighter y Tornado.

Las empresas expresaron su preocupación por la "parálisis prolongada" del programa Sistema de Armas de Siguiente Generación (NGWS, por sus siglas en inglés) y Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS), y advirtieron de que una demora adicional podría comprometer capacidades tecnológicas críticas, empleo altamente cualificado y cadenas de suministro estratégicas.

Las seis compañías aseguraron que están preparadas para aportar a España y a sus potenciales socios las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para desarrollar un sistema de combate de nueva generación, formado por un caza nuevo, plataformas no tripuladas o carriers, comunicaciones y sensores avanzados que forman un "sistema de sistemas" gracias a la nube de combate

Según estas empresas, España ha desarrollado durante los últimos años tecnologías clave para este ámbito y la industria nacional se encuentra en una "posición óptima" para impulsar este sistemas de armas, con el objetivo de que entre en servicio en 2040.

"No podemos permitirnos perder más tiempo", advirtieron, a la par que mostraron su disposición a incorporar a otros países e industrias europeas que compartan los mismos objetivos estratégicos.

Alemania y Francia acordaron el viernes pasado renunciar a seguir desarrollando el caza de sexta generación en el que debían trabajar Airbus, la francesa Dassault y la española Indra, un proyecto que llevaba años estancado por las desavenencias entre las dos primeras compañías y pese a los intentos de mediación.

Ante la inquietud que suscitó el anuncio oficial del fin del proyecto el pasado lunes en algunas capitales, en medio del esfuerzo por lograr una mayor soberanía militar en la Unión Europea (UE), el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró la víspera en la ILA que Berlín y París seguirán cooperando estrechamente el núcleo del programa FCAS.

Así, aunque quede abandonado el proyecto del caza, el verdadero núcleo de la cooperación franco-alemana seguirá siendo, según dijo, la tecnología que haga posible el "sistema de sistemas", integrando elementos remotos, todos ellos conectados en tiempo real y que trabajan como una única entidad gracias a la nube de combate.

Además, Alemania estudia ahora la posibilidad de incorporarse a otro proyecto ya en marcha para el desarrollo del caza de sexta generación o lanzar una iniciativa bajo liderazgo alemán, aunque el portavoz adjunto de la Cancillería, Steffen Meyer, dijo el miércoles que "en general" existe un interés en "soluciones europeas".