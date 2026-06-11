La República Centroafricana recibirá este viernes a los primeros deportados de EE.UU.

“No es ningún secreto, y la información sobre esta reunión entre el presidente (de la RCA, Faustin) Touadera y funcionarios de inmigración estadounidenses se publicó en la página web presidencial”, dijo a EFE un funcionario de presidencia bajo condición de anonimato.

Pese a la confidencialidad que rodea los términos del acuerdo, fuentes del Ejecutivo confirmaron a EFE que los deportados son de nacionalidades afgana, siria, turca, iraní y tibetana, quienes llegarán este viernes y quedarán bajo la “responsabilidad del Gobierno de Bangui”.

Esto ha generado el rechazo de la oposición, la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, que se mostraron preocupadas por el destino de los migrantes deportados.

“Nuestro país no es un vertedero donde se introduce a personas no deseadas mediante acuerdos opacos. Exigimos transparencia al gobierno (…), debe explicarnos claramente por qué nuestro país está siendo utilizado como trampolín para Donald Trump”, sentenció a EFE Jean Wilfried Gando de la sociedad civil I Gwé.

El defensor de derechos humanos André Bandassengué afirmó a EFE que “en este tipo de casos, se busca a exiliados políticos en su propio país, quienes a veces son torturados”.

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Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores de la RCA y abogado Samuel Rangba confirmó a EFE que ya se encuentra trabajando en el caso para garantizar la protección de los derechos de los futuros deportados al país.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que los deportados carecen de asistencia legal y, en ocasiones, son recluidos en prisiones de máxima seguridad sin que se hayan formulado cargos.

Las ONG han pedido a los países africanos que rechacen tratados de expulsión firmados con Estados Unidos y han afirmado que los existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

El analista político Romain Yalingué comentó a EFE que el país no cuenta con los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los deportados.

“Donald Trump es el artífice de este acuerdo, así que nos preguntamos cuál es la contraprestación por las deportaciones y qué compromisos ha asumido la RCA”, agregó.

Las deportaciones se engloban en la política de mano dura del presidente estadounidense contra la inmigración, por la que desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés.

Este programa sitúa a la RCA entre un número creciente de países de África que colaboran con Washington en recibir expulsados de terceros países, como Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, Esuatini o Ruanda.