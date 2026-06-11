Países Bajos estudia entrar en el capital de astillero militar Damen

Las conversaciones entre la compañía y el Estado sobre una posible entrada del Gobierno en el capital del grupo siguen en marcha, aunque ni el Ministerio de Defensa ni Damen quisieron confirmar oficialmente las negociaciones, informó este jueves el programa de investigación Nieuwsuur de la televisión pública neerlandesa.

Un portavoz de la empresa se limitó a señalar que mantiene una "muy buena relación" con Defensa y conversaciones sobre proyectos futuros, mientras que el Ministerio subrayó que no puede ofrecer más detalles sobre esa cooperación por motivos de confidencialidad comercial y seguridad operativa.

El Estado neerlandés mantiene participaciones en unas 40 empresas, principalmente de los sectores del transporte, la energía y la banca, como la aerolínea KLM y la entidad ABN Amro.

En el ámbito de la defensa, su única presencia es una participación del 1 % en la empresa tecnológica Thales, que fabrica sistemas de radares militares.

Damen es uno de los principales contratistas militares neerlandeses y constructor de fragatas para la Marina Real de Países Bajos, y además suministra buques a otros países de la OTAN.

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La empresa está considerada de "importancia estratégica nacional" en un momento en que el Gobierno neerlandés llama a reforzar la autonomía estratégica europea y mantener capacidades industriales clave dentro del país.

Según las fuentes de Nieuwsuur, entre las fórmulas que se estudian está la conocida como "acción de oro", que permitiría al Estado ejercer un derecho de veto sobre determinadas decisiones estratégicas de la empresa, aunque también está sobre la mesa una adquisición total del grupo por parte del Estado, una opción que se considera menos probable.

La entrada del Gobierno en el capital de Damen daría al grupo una mayor estabilidad para afrontar grandes inversiones, mientras que para el Ejecutivo supondría una garantía adicional sobre la entrega de las fragatas encargadas para modernizar la flota neerlandesa.

Damen atravesó el año pasado una situación financiera delicada, y el Parlamento aprobó entonces una ayuda estatal de 270 millones de euros para respaldar al constructor naval, afectado por retrasos en la fabricación de seis fragatas para Alemania que pusieron en riesgo un contrato valorado en unos 7.000 millones de euros.

Sin embargo, la empresa acabó renunciando a ese apoyo público, supuestamente debido a las condiciones impuestas por el Gobierno para acceder a los fondos.

Además, Damen afronta varios procedimientos judiciales, incluido uno por presuntos pagos de sobornos a funcionarios extranjeros para facilitar la venta de embarcaciones y por el que una condena por corrupción podría impedir a la compañía acceder a contratos públicos durante varios años.

La empresa también está siendo investigada por un posible incumplimiento de las sanciones europeas contra Rusia, después de que Nieuwsuur revelara que cientos de componentes europeos destinados a un proyecto de Damen acabaron en territorio ruso.