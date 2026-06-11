Pashinián espera que Rusia reconozca resultados y Putin le felicite por victoria electoral

"Bueno, no me ha felicitado. Esperemos que lo haga (...) Hace ocho años que trabajo con el presidente ruso y sé que es una persona racional que se basa en hechos y conclusiones", dijo Pashinián en rueda de prensa.

En cuanto a la posibilidad de que Rusia no reconozca los resultados, añadió que la misión electoral de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), "que incluía también a observadores de Rusia, hizo su valoración", en alusión a que calificaron la votación de "abierta y competitiva".

"Si ellos tienen alguna inquietud, intentaremos disiparla pacientemente", subrayó.

Añadió, como ya había dicho en la noche electoral, que está dispuesto a viajar a Moscú en cualquier momento, aunque para ello tiene que ser invitado por el Kremlin.

"Cuando haya invitación, iré. No la rechazaré", apuntó y añadió que el gobierno armenio se dispone a arreglar todos los problemas bilaterales "de manera amistosa".

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"Abordaremos todos los problemas sin polémica y sin nervios", dijo sobre las numerosas sanciones impuestas en las últimas semanas por Moscú a las importaciones armenias por las aspiraciones del país caucásico a ingresar en la Unión Europea (UE).

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia denunció hoy "numerosas violaciones" en las recientes elecciones parlamentarias en Armenia. "Violaciones hubo, seamos sinceros, muchas y de carácter fundamental", dijo Ela Pamfílova, presidenta de la CEC.

"Nuestros colegas nos contaron lo que vieron (...) Armenia se alejó mucho de los estándares democráticos, aunque considera que está lista para (ingresar) en Europa", alegó y llamó a los armenios a sacar "conclusiones".

Pese a la clara victoria del partido Contrato Civil, liderado por Pashinián, el presidente ruso no le felicitó, aunque suele hacerlo con otros líderes del espacio postsoviético.

"Es importante esperar a que se conozcan los resultados oficiales definitivos", explicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien añadió que "toma nota minuciosamente de todas las informaciones sobre estas elecciones, incluyendo las noticias de las múltiples violaciones que tuvieron lugar durante estos comicios".

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes, el partido gobernante en el país caucásico logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián. Mientras, el bloque Armenia liderado por el expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

Pashinián fue reelegido con el apoyo de EEU.UU. y la UE, pese a la presión sin precedentes durante la campaña electoral de Rusia, que apoyó a la oposición, lanzó una campaña mediática contra Ereván y le amenazó con suspender el suministro de gas y petróleo, y con expulsarle de la Unión Económica Eurasiática.

Se espera que los resultados definitivos de los comicios armenios se den a conocer el 14 de junio.