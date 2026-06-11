Rusia aumentó en mayo un 2 % sus ingresos por la exportación de combustibles fósiles

Este organismo independiente, con sede en Finlandia, señaló en su informe que los ingresos totales por la exportación de crudo ruso crecieron en mayo apenas un 1 % intermensual, hasta los 362 millones de euros diarios, a pesar de vender un 8 % más.

Según el CREA, esto se debió a que el precio medio del crudo ruso de los Urales cayó en mayo un 12 %, hasta los 82,02 dólares por barril, en relación al mes de abril, cuando los precios de la energía se dispararon debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Los ingresos de Rusia por la exportación de crudo a través de oleoductos aumentaron un 22 % intermensual, gracias en gran medida a la reanudación a finales de abril de los flujos de la línea Druzhba, que conecta Rusia con Hungría y Eslovaquia atravesando Ucrania, tras casi tres meses averiada en un ataque del ejército ruso.

Al mismo tiempo, los ingresos procedentes de la exportación de derivados del petróleo rusos por vía marítima crecieron un 10 %, hasta los 186 millones de euros diarios, pese a que los volúmenes de exportación se redujeron un 20 % respecto al mes anterior.

En cambio, las ventas al extranjero de gas natural licuado (GNL) ruso disminuyeron un 6 %, hasta los 55 millones de euros diarios, tras reducir el volumen de exportaciones un 3 % intermensual.

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Rusia también redujo sus ingresos mensuales por la exportación de gas a través de gasoductos, que totalizaron 70 millones de euros diarios (un 9 % menos), tras caer los volúmenes un 4 %.

Según el informe del CREA, China se mantuvo en mayo un mes más como el principal comprador de combustibles fósiles rusos y aportó a las arcas rusas 7.000 millones de euros, el 38 % de los ingresos totales de Moscú por este concepto.

El gigante asiático fue el mayor comprador de crudo y carbón rusos, seguido de la India, mientras que Turquía fue su mayor cliente de derivados del petróleo y gas natural y la Unión Europea (UE) de GNL.

La UE fue el cuarto mayor comprador de combustibles fósiles rusos en mayo, tras gastar 2.300 millones de euros en GNL, crudo y gas natural, una cifra que equivalió al 12 % de los ingresos totales de Rusia por exportación de hidrocarburos.

Dentro de la UE, España fue el tercer país que más combustibles fósiles importó de Rusia, por detrás de Hungría y Eslovaquia, tras duplicar sus importaciones de GNL ruso y gastar 337 millones de euros, según datos del CREA.