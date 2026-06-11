Un 64 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este jueves por la crisis energética

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", según ha calificado el propio Gobierno cubano. Los cortes de energía en La Habana, que era la provincia menos afectada, hace dos días superan las 26 horas seguidas, lo que ha azuzado el descontento social, con protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y cacerolazos.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.110 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.890 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.920 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables del 40 % del mix energético y que se nutre de crudo nacional, sufran habituales averías.

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En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento. Entre ellas, la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que desde hace una semana no aporta energía debido a una rotura, la decimotercera que sufre en lo que va de 2026.

La presión de EE.UU. ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.